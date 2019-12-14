У Лондоні протестують через перемогу Джонсона на виборах

У п'ятницю кілька сотень демонстрантів пройшли через центр Лондона на знак протесту проти результатів британських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що демонстранти вигукували "Борис Джонсон: не мій прем'єр-міністр" та "Борисе, Борисе, Борисе: вихід, вихід, вихід".

Протестувальники, розмахуючи написами з написом "Правило непокори Торі" і "Привітання біженців", швидко йшли від резиденції Джонсона на Даунінг-стріт до Трафальгарської площі до театрального району, блокуючи рух і викликаючи сильну поліцейську присутність.

Раніше повідомлялося, що лідер шотландської національної партії (SNP) Нікола Стерджен наступного тижня представить детальний демократичний аргумент на користь передачі влади", який може дозволити провести другий референдум про незалежність Шотландії.

РБК-Україна писало, що британська Консервативна партія, очолювана прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, здобула перемогу на парламентських виборах, отримавши підтримку 43,6% виборців.