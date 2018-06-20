В Лондоне произошел взрыв в метро, есть раненные

Двое человек госпитализированы, трое получили незначительные ранения

В метро на севере Лондона (Великобритания) произошел взрыв, пострадало пятеро челоек. Об этом информирует The Guardian.

Двое человек госпитализированы, трое получили незначительные ранения.

По предварительной информации причиной взрыва стало короткое замыкание батареи.

Место происшествия оцепили полицейским кордом, местных жителей попросили не посещать район, где произошел взрыв.

Напомним, ранее на юге Лондона поезд насмерть сбил троих человек.

"В настоящее время мы не можем объяснить, почему они погибли. Мы ведем срочное расследование. Просьба ко всем возможным очевидцам связаться с правоохранительными органами как можно быстрее", - говорится в сообщении полиции.

По словам детектива Гэри Ричарда, тела были обнаружены примерно в 07:30 по местному времени.