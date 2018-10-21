У Лондоні стався вибух у житловому будинку, є загиблий

Фото: наслідки вибуху в Лондоні (twitter.com/rahmanalanezi)

За попередньою інформацією, у будинку вибухнув газ

На північному заході Лондона (Великобританія) стався вибух у житловому будинку, в результаті інциденту загинула жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Повідомляється, що, за попередньою інформацією, у двоповерховому будинку стався вибух газу. В результаті обвалилася частина будівлі, після чого виникла пожежа. На даний момент відомо про загибель літньої жінки, пожежникам вдалося врятувати трьох осіб.

Також повідомляється, що на гасіння пожежі знадобилося кілька годин, а рятувальникам довелося евакуювати близько 40 мешканців прилеглих будинків.

A @LondonFire height appliance (Ariel Ladder Platform) is now being used at the fire in Harrow. pic.twitter.com/LgcH3fAMzs — Paul Wood (@PaulWood1961) October 21, 2018

Нагадаємо, в червні в метро на півночі Лондона стався вибух, в результаті якого постраждали п'ятеро людей. За попередньою інформацією, причиною вибуху стало коротке замикання.

У вересні в Лондоні будівлю ВВС заблокували через підозрілий фургон. Зокрема, співробітників компанії просили протягом декількох годин не виходити з будинку і не наближатися до вікон. Увагу поліцейських привернув помаранчевий фургон без розпізнавальних знаків, згодом вони з допомогою самохідного робота здійснили три контрольованих вибухи. Всередині фургона виявили мотоцикл і кілька коробок.