В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID

Мэр столицы Великобритании Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе. Такое решение было принято в связи с угрозой переполнения больниц из-за коронавируса.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, растущий уровень заражения "оказывает огромное давление на и без того истощенную систему здравоохранения".

Сообщается, что за неделю число людей, пользующихся аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), увеличилось на 42% - с 640 до 908 человек.

Напомним, с 5 января по всей территории Соединенного Королевства начал действовать третий локдаун с начала пандемии. До середины февраля будут закрыты большинство школ, людям будет разрешено покидать дома лишь в исключительных случаях - при походе в магазин, аптеку, больницу или для поездки на работу.

Кроме того, Британия изменила правила въезда в страну. Теперь иностранцам и гражданам Соединенного Королевства необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус. При этом обязательная самоизоляция по прилету не отменяется.