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У Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через COVID

Автор: РБК-Україна

Мер столиці Великобританії Лондона Садок Хан оголосив про надзвичайну ситуацію в місті. Таке рішення було прийнято у зв'язку з загрозою переповнення лікарень через коронавірус.

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Про це повідомляє Sky News.

За його словами, зростальний рівень зараження "чинить величезний тиск на і без того виснажену систему охорони здоров'я".

Повідомляється, що за тиждень кількість людей, що користуються апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ), збільшилася на 42% - з 640 до 908 осіб.

Нагадаємо, з 5 січня по всій території Сполученого Королівства почав діяти третій локдаун з початку пандемії. До середини лютого будуть закриті більшість шкіл, людям буде дозволено залишати вдома лише у виняткових випадках - при поході в магазин, аптеку, лікарню або для поїздки на роботу.

Крім того, Великобританія змінила правила в'їзду в країну. Тепер іноземцям та громадянам Сполученого Королівства необхідно мати негативний тест на коронавірус. При цьому обов'язкова самоізоляція по прильоту не відміняється.

Прогноз погоди
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