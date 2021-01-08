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Британия изменила правила въезда в страну. Необходим отрицательный тест на COVID

Лондон, Пятница 08 января 2021 15:07
Британия изменила правила въезда в страну. Необходим отрицательный тест на COVID
Фото: семья в аэропорту (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Великобритании изменило правила въезда на территорию Соединенного Королевства. Теперь иностранцам и гражданам Британии при въезде в страну необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Великобритании.

Так, отрицательный тест на COVID-19 должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Англию.

Свидетельство об отрицательном тесте необходимо предъявить представителю компании-перевозчика до посадки в самолет, если речь идет об авиатранспорте, - в противном случае пассажирам могут отказать в посадке на борт.

Кроме того, наличие отрицательного теста необходимо будет продемонстрировать на пограничном контроле по прибытии в Британию.

При этом негативный тест на COVID-19 не освобождает от обязанности проходить обязательную десятидневную самоизоляцию для тех, кто прибыл из стран, внесенных в список неблагополучных с эпидемиологической точки зрения. Желающие сократить этот срок могут сдать платные тесты через пять дней.

Напомним, с 5 января по всей территории Соединенного Королевства начал действовать третий локдаун с начала пандемии. До середины февраля будут закрыты большинство школ, людям будет разрешено покидать дома лишь в исключительных случаях - при походе в магазин, аптеку, больницу или для поездки на работу.

Кроме того, власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Он будет распространен для вакцинации уже с 4 января.

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