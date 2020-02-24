У Лондоні починається суд на запит США про екстрадицію Ассанжа

Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Після заслуховування вступних аргументів сторін суд оголосить перерву до травня

Суддя королівського суду в Вулиджі в понеділок 24 лютого почне заслуховувати аргументи юристів федеральної влади США, які хочуть віддати під суд засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа за звинуваченнями у шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Очікується, що після заслуховування вступних аргументів сторін суд оголосить перерву до травня, коли сторони представлять свої свідоцтва. Очікується, що суддя винесе рішення не раніше, ніж через кілька місяців, а сторона, що програла, може подати апеляцію.

У разі якщо суди схвалять екстрадицію, останнє слово залишиться за британським урядом.

У США Ассанжу пред'явлені звинувачення з 18 пунктів у зв'язку з публікацією секретних документів. За версією обвинувачення, він вступив у змову з аналітиком військової розвідки США Челсі Меннінг з метою злому комп'ютерних систем Пентагону і публікації тисяч секретних дипломатичних депеш і військових файлів про війни в Іраку і Афганістані.

Ассанж стверджує, що він діяв в якості журналіста, і що документи, які просочилися, розкрили порушення з боку американських військових. Серед опублікованих WikiLeaks файлів було відео вертолітної атаки американських військових в Багдаді в 2007 році, в результаті якої загинули 11 осіб, включаючи двох журналістів Reuters.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонував засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу помилування.

РБК-Україна писало, що понад 60 лікарів вважають, що життя засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа знаходиться в небезпеці, і він потребує термінової медичної та психологічної допомоги.