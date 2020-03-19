В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро

Власти Лондона для уменьшения распространения коронавируса закрывают до 40 станций метро. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, после того, как премьер-министр Борис Джонсон сказал, что вирус распространяется в Лондоне быстрее, чем в других частях Великобритании, было принято решение закрыть до 40 станций метро и уменьшить количество автобусных маршрутов.

Мэр Лондона Садик Хан прокомментировал ситуацию распространения коронавируса в городе.

"Лондонцы должны избегать социального взаимодействия, если это не является абсолютно необходимым, а это означает, что они должны избегать использования транспортной сети", - сказал мэр.

Как отмечается, с пятницы линия Ватерлоо и Сити будет полностью закрыта, а с понедельника будут сокращать движение на других линиях. Лондонский метрополитен состоит из 11 линий и 270 станций.

Напомним, из-за карантина в Киеве местная власть разрабатывает план запуска метро с ограничениями. По словам секретаря Киеврады Владимира Прокопива, неработающий метрополитен доставляет много проблем жителям Киева.