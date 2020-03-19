У Лондоні через коронавірус закривають 40 станцій метро

Влада Лондона для зменшення розповсюдження коронавірусу закриває до 40 станцій метро. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, після того, як прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що вірус поширюється в Лондоні швидше, ніж в інших частинах Великої Британії, було прийняте рішення закрити до 40 станцій метро та зменшити кількість автобусних маршрутів.

Мер Лондона Садік Хан прокоментував ситуацію розповсюдження коронавірусу в місті.

"Лондонці повинні уникати соціальної взаємодії, якщо це не є абсолютно необхідним, а це означає, що вони повинні уникати використання транспортної мережі", - сказав мер.

Як зазначається, з п'ятниці лінія Ватерлоо і Сіті буде повністю закрита, а з понеділка скорочуватимуть рух на інших лініях. Лондонський метрополітен складається з 11 ліній і 270 станцій.

Нагадаємо, через карантин у Києві місцева влада розробляє план запуску метро з обмеженнями. За словами секретаря Київради Володимира Прокопіва, непрацюючий метрополітен доставляє багато проблем жителям Києва.