У Лондоні через Brexit протестують 100 тисяч британців

Протестувальники закликають до проведення нового референдуму

У Лондоні 100 тисяч людей в суботу, 23 червня, вийшли на акції протесту у зв'язку із виходом Великої Британії зі складу Євросоюзу. Акція відбувається у другу річницю референдуму щодо Brexit, передає The Guardian.

Протестувальники закликають до проведення нового референдуму. У руках люди тримають транспаранти з написами "Люди голосують".

"Ми маємо вирішити, чи після рішення, яке буде формувати наше життя протягом багатьох поколінь, країні буде краще чи гірше", - заявив один із часників мітингу.

Мітингувальники пройшлися вулицями Лондона та зібрались на Парламентській площі. Серед учасників мітингу помітили також колишнього радника екс-прем'єр-міністра Британії Маргарет Тетчер - Ніколя Макліна.

Фото: мітинг в Лондоні (twitter.com/solucionesGB)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд Великої Британії виграв важливе голосування щодо Brexit. Так, уряд уникнув поразки під час голосування у нижній палаті парламенту - Палаті громад - щодо законопроекту, котрий давав парламентарям можливість блокувати угоду щодо умов виходу країни з ЄС.