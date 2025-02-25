Лондон збере групу європейських лідерів для обговорення України, - Bloomberg

Зустріч може відбутися вже 2 березня і стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомили анонімні джерела агентства.

За словами джерел, можлива зустріч, організована Великою Британією, дасть змогу лідерам підбити підсумки своїх бесід із президентом США Дональдом Трампом і його чиновниками за останній тиждень і виробити єдину позицію.

Вони попередили, що плани не були остаточно затверджені і все ще можуть змінитися, і що її можна провести віртуально як альтернативний варіант.

Європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню з Росією, яка, як побоюється континент, додасть сміливості Москві і послабить безпеку в Європі.

Макрон зустрівся з Трампом у Білому домі 24 лютого ввечері, а прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має зустрітися з президентом США у Вашингтоні 27 лютого.