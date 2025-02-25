Лондон збере групу європейських лідерів для обговорення України, - Bloomberg

Велика Британія веде переговори про скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну Росії проти України. Зустріч відбудеться після тижня човникової дипломатії між Парижем, Вашингтоном і Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зустріч може відбутися вже 2 березня і стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомили анонімні джерела агентства.
За словами джерел, можлива зустріч, організована Великою Британією, дасть змогу лідерам підбити підсумки своїх бесід із президентом США Дональдом Трампом і його чиновниками за останній тиждень і виробити єдину позицію.
Вони попередили, що плани не були остаточно затверджені і все ще можуть змінитися, і що її можна провести віртуально як альтернативний варіант.
Європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню з Росією, яка, як побоюється континент, додасть сміливості Москві і послабить безпеку в Європі.
Макрон зустрівся з Трампом у Білому домі 24 лютого ввечері, а прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має зустрітися з президентом США у Вашингтоні 27 лютого.
Як зазначає Bloomberg, Трамп 24 лютого, мабуть, поспішив реалізувати свої плани щодо припинення війни без участі європейських країн або України, заявивши в соціальних мережах, що він веде "серйозні переговори" з Володимиром Путіним.
Ці заяви прозвучали після того, як європейські лідери, а також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрілися в Києві, щоб відзначити третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.