Лондон соберет группу европейских лидеров для обсуждения Украины, - Bloomberg

Встреча может состояться уже 2 марта и станет продолжением саммитов, проведенных на прошлой неделе в Париже президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщили анонимные источники агентства.

По словам источников, возможная встреча, организованная Великобританией, позволит лидерам подвести итоги своих бесед с президентом США Дональдом Трампом и его чиновниками за последнюю неделю и выработать единую позицию.

Они предупредили, что планы не были окончательно утверждены и все еще могут измениться, и что ее можно провести виртуально в качестве альтернативного варианта.

Европейские лидеры прилагают интенсивные дипломатические усилия, чтобы убедить Трампа не торопиться с соглашением о прекращении огня с Россией, которое, как опасается континент, придаст смелости Москве и ослабит безопасность в Европе.

Макрон встретился с Трампом в Белом доме в 24 февраля вечером, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен встретиться с президентом США в Вашингтоне 27 февраля.