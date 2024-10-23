UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Лондон заявив про загрозу глобальній продбезпеці через атаки РФ на порти України

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Великобританія попередила, що атаки Росії на українську портову інфраструктуру, які почастішали останніми тижнями, ставлять під загрозу поставки продовольства з Гази в країни Південної Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Британська розвідка виявила "помітне зростання російського апетиту до ризику", що призвело до пошкодження щонайменше чотирьох торгових суден під час атак на чорноморські порти в період з 5 по 14 жовтня, повідомила у вівторок пізно ввечері у заяві канцелярія прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.

Це затримало вантаж рослинної олії для Всесвітньої продовольчої програми в Газі, а також вдарило по постачанню зерна та кукурудзи до Єгипту та півдня Африки, йдеться у заяві.

"Невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі наголошують, що Путін готовий ризикнути глобальною продовольчою безпекою у своїх спробах змусити Україну підкоритися", - заявив Стармер. "Вчиняючи так, він завдає шкоди мільйонам уразливих людей по всій Африці, Азії та на Близькому Сході, намагаючись отримати перевагу у своїй варварській війні", - наголосив прем'єр.

Обстріли портової інфраструктури України

9 жовтня росіяни атакували портову інфраструктуру Одеського району. Тоді загарбники обстріляли цивільний контейнеровоз під прапором Панами. В результаті загинули дев'ятеро людей, вісім отримали поранення.

14 жовтня російські війська атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси. Є загиблий, вісім поранених. Крім того, вже вдруге отримало пошкодження суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA".

Україна звернулася до Міжнародної морської організації через удари РФ по портах Одеси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зерновий коридор