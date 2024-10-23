Лондон заявив про загрозу глобальній продбезпеці через атаки РФ на порти України

Великобританія попередила, що атаки Росії на українську портову інфраструктуру, які почастішали останніми тижнями, ставлять під загрозу поставки продовольства з Гази в країни Південної Африки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Британська розвідка виявила "помітне зростання російського апетиту до ризику", що призвело до пошкодження щонайменше чотирьох торгових суден під час атак на чорноморські порти в період з 5 по 14 жовтня, повідомила у вівторок пізно ввечері у заяві канцелярія прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.
Це затримало вантаж рослинної олії для Всесвітньої продовольчої програми в Газі, а також вдарило по постачанню зерна та кукурудзи до Єгипту та півдня Африки, йдеться у заяві.
"Невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі наголошують, що Путін готовий ризикнути глобальною продовольчою безпекою у своїх спробах змусити Україну підкоритися", - заявив Стармер. "Вчиняючи так, він завдає шкоди мільйонам уразливих людей по всій Африці, Азії та на Близькому Сході, намагаючись отримати перевагу у своїй варварській війні", - наголосив прем'єр.
9 жовтня росіяни атакували портову інфраструктуру Одеського району. Тоді загарбники обстріляли цивільний контейнеровоз під прапором Панами. В результаті загинули дев'ятеро людей, вісім отримали поранення.
14 жовтня російські війська атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси. Є загиблий, вісім поранених. Крім того, вже вдруге отримало пошкодження суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA".
Україна звернулася до Міжнародної морської організації через удари РФ по портах Одеси.
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