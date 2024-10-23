Лондон заявил об угрозе глобальной продбезопасности из-за атак РФ на порты Украины

Британская разведка обнаружила "заметный рост российского аппетита к риску", что привело к повреждению по меньшей мере четырех торговых судов во время атак на черноморские порты в период с 5 по 14 октября, сообщила во вторник поздно вечером в своем заявлении канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Это задержало груз растительного масла для Всемирной продовольственной программы в Газе, а также ударило по поставкам зерна и кукурузы в Египет и на юг Африки, говорится в заявлении.

"Неизбирательные удары России по портам в Черном море подчеркивают, что Путин готов рискнуть глобальной продовольственной безопасностью в своих попытках заставить Украину подчиниться", — заявил Стармер. "Поступая так, он наносит вред миллионам уязвимых людей по всей Африке, Азии и на Ближнем Востоке, пытаясь получить преимущество в своей варварской войне", - подчеркнул премьер.

Обстрелы портовой инфраструктуры Украины