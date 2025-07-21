Лондон запускає 50-денну кампанію з озброєння України

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі закличе до "50-денного ривка" з постачання зброї Україні. На "Рамштайні" він наголосить на необхідності нарощування військової підтримки, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Гілі головуватиме на зустрічі союзників Києва у форматі "Рамштайн".
Гілі підтримає ініціативу президента США Дональда Трампа, який раніше заявив, що введе "дуже жорсткі" тарифи проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню до 2 вересня.
Закликаючи західних союзників до більшої підтримки, Гілі, як очікується, заявить: "Паралельно з цим США розпочали відлік 50-денного терміну, протягом якого Путін має погодитися на мир, інакше йому загрожуватимуть жорсткі економічні санкції".
"Як члени Контактної групи з оборони України, ми повинні своєю чергою розпочати "50-денну кампанію" з озброєння України на полі бою і примусити Путіна сісти за стіл переговорів", - скаже він.
Це буде вже четверта зустріч Гілі в ролі голови "Рамштайна" і третя спільно з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Раніше групу очолювали США, однак після приходу Трампа до влади Вашингтон почав згортати підтримку України та європейської безпеки.
Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що за останні два місяці в Україну було направлено ракет ППО та артилерійських снарядів на суму 150 млн фунтів. Ці поставки стали частиною ширшого зобов'язання: витратити 700 млн фунтів цього року на ППО та артилерію для України.
Також Британія направила 50 тисяч дронів за останні пів року, а ще 20 тисяч дронів надасть коаліція країн під керівництвом Великої Британії та Латвії. Очікується, що на "Рамштайні" оголосять про нові поставки: Німеччина і Велика Британія спільно закуплять ракети ППО на суму 170 млн євро з німецького бюджету.
Контактна група з оборонної підтримки України, більш відома як "формат Рамштайн", об'єднує понад 50 країн, які спільно працюють над посиленням обороноздатності України в умовах російської агресії.
Відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет візьме участь в онлайн-зустрічі "Рамштайн", яка відбудеться в понеділок, 21 липня.
Як заявив новий міністр оборони України Денис Шмигаль, "Рамштайн" 21 липня буде "технічно-координаційним".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.