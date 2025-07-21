Лондон запускає 50-денну кампанію з озброєння України

Гілі головуватиме на зустрічі союзників Києва у форматі "Рамштайн".

Підтримка України: терміновий заклик Лондона

Гілі підтримає ініціативу президента США Дональда Трампа, який раніше заявив, що введе "дуже жорсткі" тарифи проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню до 2 вересня.

Закликаючи західних союзників до більшої підтримки, Гілі, як очікується, заявить: "Паралельно з цим США розпочали відлік 50-денного терміну, протягом якого Путін має погодитися на мир, інакше йому загрожуватимуть жорсткі економічні санкції".

"Як члени Контактної групи з оборони України, ми повинні своєю чергою розпочати "50-денну кампанію" з озброєння України на полі бою і примусити Путіна сісти за стіл переговорів", - скаже він.

Це буде вже четверта зустріч Гілі в ролі голови "Рамштайна" і третя спільно з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Раніше групу очолювали США, однак після приходу Трампа до влади Вашингтон почав згортати підтримку України та європейської безпеки.

Нові поставки і плани: снаряди, ракети, дрони

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що за останні два місяці в Україну було направлено ракет ППО та артилерійських снарядів на суму 150 млн фунтів. Ці поставки стали частиною ширшого зобов'язання: витратити 700 млн фунтів цього року на ППО та артилерію для України.

Також Британія направила 50 тисяч дронів за останні пів року, а ще 20 тисяч дронів надасть коаліція країн під керівництвом Великої Британії та Латвії. Очікується, що на "Рамштайні" оголосять про нові поставки: Німеччина і Велика Британія спільно закуплять ракети ППО на суму 170 млн євро з німецького бюджету.