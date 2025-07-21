Лондон запускает 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили призовет к "50-дневному рывку" по поставкам оружия Украине. На "Рамштайне" он подчеркнет необходимость наращивания военной поддержки, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Хили будет председательствовать на встрече союзников Киева в формате "Рамштайн".
Хили поддержит инициативу президента США Дональда Трампа, который ранее заявил, что введет "очень жесткие" тарифы против России, если та не согласится на прекращение огня до 2 сентября.
Призывая западных союзников к большей поддержке, Хили, как ожидается, заявит: "Параллельно с этим США начали отсчет 50-дневного срока, в течение которого Путин должен согласиться на мир, в противном случае ему будут грозить жесткие экономические санкции".
"Как члены Контактной группы по обороне Украины, мы должны в свою очередь предпринять "50-дневную кампанию" по вооружению Украины на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров", - сказажет он.
Это будет уже четвертая встреча Хили в роли председателя "Рамштайна" и третья совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Ранее группу возглавляли США, однако после прихода Трампа к власти Вашингтон начал сворачивать поддержку Украины и европейской безопасности.
Министерство обороны Великобритании подтвердило, что за последние два месяца в Украину было направлено ракет ПВО и артиллерийских снарядов на сумму 150 млн фунтов. Эти поставки стали частью более широкого обязательства: потратить 700 млн фунтов в этом году на ПВО и артиллерию для Украины.
Также Британия направила 50 тысяч дронов за последние полгода, а еще 20 тысяч дронов предоставит коалиция стран под руководством Великобритании и Латвии. Ожидается, что на "РамштайнеЙ объявят о новых поставках: Германия и Великобритания совместно закупят ракеты ПВО на сумму 170 млн евро из немецкого бюджета.
Контактная группа по оборонной поддержке Украины, более известная как "формат Рамштайн", объединяет более 50 стран, которые совместно работают над усилением обороноспособности Украины в условиях российской агрессии.
Известно, что министр обороны США Пит Хегсет примет участие в онлайн-встрече "Рамштайн", которая состоится в понедельник, 21 июля.
Как заявил новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль, "Рамштайн" 21 июля будет "технически-координационным".
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