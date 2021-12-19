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Міноборони Британії назвало малоймовірною відправку військ в Україну для захисту від РФ

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Лондон, Неділя 19 грудня 2021 04:33
Міноборони Британії назвало малоймовірною відправку військ в Україну для захисту від РФ Фото: Лондон не збирається відправляти війська в Україну (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Лондон вважає малоймовірне відряджання військ в Україну в разі нападу Росії. Київ не є членом НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spectator.

Він закликав "не обманювати людей".

"Це факт, що Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії. Ми не маємо обманювати людей", - сказав він.

Нагадаємо, за даними американської розвідки Росія продовжує нарощувати війська на українському кордоні.

Зазначимо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що російський лідер Володимир Путін поки не прийняв рішення про вторгнення в Україну.

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