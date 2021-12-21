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Лондон и НАТО едины в вопросе поддержки Украины, - Минобороны Британии

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Лондон, Вторник 21 декабря 2021 23:27
Лондон и НАТО едины в вопросе поддержки Украины, - Минобороны Британии Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили ситуацию на границе Украины с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Отмечается, что Великобритания и НАТО едины в вопросе поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я остаюсь глубоко озабоченным наращиванием российских войск на границе с Украиной. Мы поддерживаем правительство Украины перед лицом российской агрессии и продолжим пристально следить за ситуацией", - говорится в заявлении Уоллеса.

Ранее Бен Уоллес заявил, что Лондон считает маловероятным отправку войск в Украину в случае нападения России, потому что Киев не является членом НАТО.

Напомним, по данным американской разведки Россия продолжает наращивать войска на украинской границе

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