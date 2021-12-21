Лондон і НАТО єдині в питанні підтримки України, - Міноборони Британії
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес провів телефонні переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили ситуацію на кордоні України з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.
Відзначається, що Великобританія і НАТО єдині в питанні підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
"Я залишаюся глибоко стурбованим нарощуванням російських військ на кордоні з Україною. Ми підтримуємо уряд України перед обличчям російської агресії і продовжимо пильно стежити за ситуацією", - йдеться в заяві Уоллеса.
Раніше Бен Уоллес заявив, що Лондон вважає малоймовірною відправку військ в Україну в разі нападу Росії, тому що Київ не є членом НАТО.
Нагадаємо, за даними американської розвідки Росія продовжує нарощувати війська на українському кордоні