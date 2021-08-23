UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лондон будет требовать санкции против талибов на встрече G7

Автор: Анна Полисученко

Лондон будет требовать санкции против талибов на встрече G7. Великобритания считает, что G7 должна рассмотреть возможность ввести экономические санкции и остановить помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если талибы нарушают права человека и позволяют использовать территорию как убежище для боевиков", - заявил британский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Известно, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб впервые заявил о возможности введения санкций, чтобы давить на "Талибан", на прошлой неделе.

Напомним, что талибы готовятся к штурму Панджшерской долины.

Также "Талибан" официально объявил Афганистан исламским эмиратом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛондонТалибан