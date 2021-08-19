"Талибан" официально объявил Афганистан исламским эмиратом

Радиальное движение "Талибан" официально объявило о создании Исламского Эмирата Афганистан. Талибы заявили, что намерены сформировать хорошие отношения со всеми странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя "Талибана" Забхуллы Муджахида .

"Мы не говорили, что не хотим иметь дело с одной страной. Слухи об этом не соответствуют действительности, и мы их отвергаем", - добавил Муджахид.

По его словам, "Талибан" намерен наладить хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

"Декларация Исламского Эмирата Афганистан по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского владычества", — написал он в Twitter.

Напомним, Исламский Эмират Афганистан был основан еще в 1996 году, когда талибы захватили власть в стране в результате гражданской войны, которая началась в 1992 году. В 2001 году правление "Талибана" было свергнуто в результате обвинений в сотрудничестве с террористической группировкой Аль-Каида, чьи члены в то время скрывались на территории страны.

Отметим, "Талибан" стремительно захватило власть в Афганистане. Президент Ашраф Гани покинул страну. В данный момент он находится в ОАЭ.

О том, как "Талибан" захватил власть в Афганистане и чего ждать дальше, читайте в материале РБК-Украина.