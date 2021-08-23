Лондон вимагатиме санкції проти талібів на зустрічі G7. Великобританія вважає, що G7 повинна розглянути можливість ввести економічні санкції і зупинити допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Таліби порушують права людини і дозволяють використовувати територію як притулок для бойовиків", - заявив британський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Відомо, що міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб вперше заявив про можливість введення санкцій, щоб тиснути на "Талібан", минулого тижня.