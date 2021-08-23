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Талибы готовятся к штурму Панджшерской долины

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Афганистан, Понедельник 23 августа 2021 03:13
Талибы готовятся к штурму Панджшерской долины Фото: талибы готовятся к штурму Панджшерской долины (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Талибы готовятся к штурму Панджшерской долины. В регион начали прибывать тысячи людей для борьбы с боевиками и на данный момент в рядах сил сопротивления около 9 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Руководство единственной неподконтрольной талибам провинции Афганистана Панджшер выдвинуло ультиматум исламскому движению "Талибан".

Северный альянс, как называется движение сопротивления талибам, потребовал децентрализацию и построение новой системы правления, которая обеспечит социальную справедливость, равенство, права и свободу для всех. Если талибы откажуться от переговоров, то их ждет долгое сопротивление по всему Афганистану.

Как передает Al Arabiya, "Талибан" поставил ультиматум, требуя чтобы глава сопротивления Ахмад Масуд сдался в течении 4 часов, иначе талибы начнут штурм провинции и всей Панджшерской долины. Талибы записали специальное видео для самопровозглашенного лидера сопротивления Ахмада Масуда, которое сопровождалось кадрами передвижения талибов в Панджшер.

Ахмад Масуд -сын знаменитого афганского полевого командира Ахмада Шах Масуда - заявил, что сдаваться не намерен. По его словам, это талибы должны пойти на уступки и сформировать правительство, в которое войдут представители всех сил. Если "Талибан" откажется от диалога, сказал Ахмад, война неминуема.

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