Ломали забор, вырывали столбы, бросали камни. Польскую границу снова пытались прорвать

"Мигранты из Беларуси" снова пытались незаконно прорвать польскую границу. За прошедшие сутки, 15 января, пограничники пересекли незаконную деятельность 47 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Польши в Твиттере.
"В субботу, 15 января, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 47 человек", - говорится в сообщении.
Как стало известно, 18 человек при поддержке белорусских спецслужб штурмовали границу на охраняемом пограничной заставой отрезке в Мельнике.
"Люди уничтожали заграждения, вырывали металлические столбики, бросали в сторону польских служащих камни и бревна", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, Беларусь 5 января объявила о выдворении польского консула в Бресте. Его обвиняют в якобы помощи поляку избежать ответственности за преступление на территории Беларуси.