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Ломали забор, вырывали столбы, бросали камни. Польскую границу снова пытались прорвать

Автор: Ольга Белей

"Мигранты из Беларуси" снова пытались незаконно прорвать польскую границу. За прошедшие сутки, 15 января, пограничники пересекли незаконную деятельность 47 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Польши в Твиттере.

"В субботу, 15 января, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 47 человек", - говорится в сообщении.

Как стало известно, 18 человек при поддержке белорусских спецслужб штурмовали границу на охраняемом пограничной заставой отрезке в Мельнике.

"Люди уничтожали заграждения, вырывали металлические столбики, бросали в сторону польских служащих камни и бревна", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Беларусь 5 января объявила о выдворении польского консула в Бресте. Его обвиняют в якобы помощи поляку избежать ответственности за преступление на территории Беларуси.

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