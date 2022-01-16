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Ламали паркан, виривали стовпи, кидали каміння. Польський кордон знову намагалися прорвати

Автор: Ольга Белей

"Мігранти з Білорусі" знову намагалися незаконно прорвати польський кордон. За минулу добу, 15 січня, прикордонники припинили незаконну діяльність 47 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Польщі у Твіттері.

"У суботу, 15 січня, польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 47 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, 18 осіб за підтримки білоруських спецслужб штурмували кордон на охоронюваному прикордонною заставою відрізку в Мельнику.

"Люди знищували загородження, виривали металеві стовпчики, кидали в бік польських службовців каміння і колоди дерев", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, Білорусь 5 січня оголосила про видворення польського консула у Бресті. Його звинувачують у нібито допомозі поляку уникнути відповідальності за злочин на території Білорусі.

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Білорусь