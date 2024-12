Ломаченко завершив боксерську карʼєру, - інсайдер

"Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років. Ломаченко ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях від напівлегкої до легкої. Ми бажаємо йому всього найкращого у всьому, що він робив у майбутньому", - написав Бенсон.

Vasiliy Lomachenko has officially announced his RETIREMENT at the age of 36. Lomachenko had held multiple world championships at 3 weight classes from featherweight to lightweight. We wish him the best for whatever he is doing in the future.