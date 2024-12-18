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Ломаченко завершив боксерську карʼєру, - інсайдер

Україна, Середа 18 грудня 2024 18:36
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Ломаченко завершив боксерську карʼєру, - інсайдер Фото: український боксер Василь Ломаченко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український боксер Василь Ломаченко завершив професійну кар’єру. За час своєї кар'єри він став дворазовим чемпіоном Олімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста та інсайдера Майкла Бенсона у соцмережі "Х".

"Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років. Ломаченко ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях від напівлегкої до легкої. Ми бажаємо йому всього найкращого у всьому, що він робив у майбутньому", - написав Бенсон.

Зауважимо, що останній бій Василь провів у травні 2024 року. Саме тоді у професійному бою Ломаченко переміг Джорджа Камбососа та здобув пояс чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Василь також став єдиним дворазовим олімпійським чемпіоном з боксу в історії України.

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Василь Ломаченко Бокс Спортзал
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