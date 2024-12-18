Ломаченко завершив боксерську карʼєру, - інсайдер
Український боксер Василь Ломаченко завершив професійну кар’єру. За час своєї кар'єри він став дворазовим чемпіоном Олімпійських ігор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста та інсайдера Майкла Бенсона у соцмережі "Х".
"Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років. Ломаченко ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях від напівлегкої до легкої. Ми бажаємо йому всього найкращого у всьому, що він робив у майбутньому", - написав Бенсон.
Vasiliy Lomachenko has officially announced his RETIREMENT at the age of 36. Lomachenko had held multiple world championships at 3 weight classes from featherweight to lightweight. We wish him the best for whatever he is doing in the future.— MichaelBensonn (@Bestboxingnews) December 18, 2024
Зауважимо, що останній бій Василь провів у травні 2024 року. Саме тоді у професійному бою Ломаченко переміг Джорджа Камбососа та здобув пояс чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.
Василь також став єдиним дворазовим олімпійським чемпіоном з боксу в історії України.
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