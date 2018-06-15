Ломаченко может вернуться в ринг раньше декабря

Украинец восстанавливается быстрее, чем планировалось

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) очень быстро восстанавливается после травмы и готов будет вернуться в ринг раньше декабря. Об этом сообщил Глава промоутерской компании Top Rank и менеджер украинца Боб Арум, передает BoxingScene.

"Только представьте себе. Он перенес операцию, а уже на следующий день начал понемногу использовать прооперированную руку. Он просто ненормальный. В плане физики он реально уникум. Обычно на это уходит три недели, а Ломаченко сразу же на глазах начал восстанавливаться. Закинулся болеутоляющими и полетел в Украину.

Но самое невероятное знаете что? Он говорит мне: "Да все ОК. Я готов драться в августе". У меня глаза на лоб полезли. Говорю ему: "Ни за что! Только через мой труп". Думаю, он вернется в ринг раньше, чем мы планировали. Где-то в октябре-ноябре", - сказал Арум.

Напомним, Ломаченко получил травму плеча в своем последнем поединке против Хорхе Линареса.