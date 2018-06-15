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Ломаченко може повернутися на ринг раніше грудня

НовиниСпорт    15.06.2018 - 12:43
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Українець відновлюється швидше, ніж планувалося

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) дуже швидко відновлюється після травми і готовий буде повернутися в ринг раніше грудня. Про це повідомив Глава промоутерської компанії Top Rank і менеджер українця Боб Арум, передає BoxingScene.

"Тільки уявіть собі. Він переніс операцію, а вже наступного дня почав потроху використовувати прооперовану руку. Він просто ненормальний. У плані фізики він реально унікум. Зазвичай на це йде три тижні, а Ломаченко відразу ж на очах почав відновлюватися. Закинув болезаспокійливими і полетів в Україну.

Але найнеймовірніше знаєте що? Він каже мені: "Та все ОК. Я готовий битися в серпні". У мене очі на лоб полізли. Кажу йому: "Ні за що! Тільки через мій труп". Думаю, він повернеться в ринг раніше, ніж ми планували. Десь в жовтні-листопаді", - сказав Арум.

Нагадаємо, Ломаченко отримав травму плеча в своєму останньому поєдинку проти Хорхе Лінареса.

Ломаченко поки не змінюватиме вагову категорію заради боїв Ломаченко не вийде на ринг 25 серпня
Теги публікації: Василий Ломаченко, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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