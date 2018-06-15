Ломаченко може повернутися на ринг раніше грудня

Українець відновлюється швидше, ніж планувалося

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) дуже швидко відновлюється після травми і готовий буде повернутися в ринг раніше грудня. Про це повідомив Глава промоутерської компанії Top Rank і менеджер українця Боб Арум, передає BoxingScene.

"Тільки уявіть собі. Він переніс операцію, а вже наступного дня почав потроху використовувати прооперовану руку. Він просто ненормальний. У плані фізики він реально унікум. Зазвичай на це йде три тижні, а Ломаченко відразу ж на очах почав відновлюватися. Закинув болезаспокійливими і полетів в Україну.

Але найнеймовірніше знаєте що? Він каже мені: "Та все ОК. Я готовий битися в серпні". У мене очі на лоб полізли. Кажу йому: "Ні за що! Тільки через мій труп". Думаю, він повернеться в ринг раніше, ніж ми планували. Десь в жовтні-листопаді", - сказав Арум.

Нагадаємо, Ломаченко отримав травму плеча в своєму останньому поєдинку проти Хорхе Лінареса.