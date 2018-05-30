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Ломаченко выбыл из строя из-за травмы плеча

НовостиСпорт    30.05.2018 - 09:37
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Украинского боксер ждет операция в Лос-Анджелесе

Украинский чемпион мира Василий Ломаченко получил травму в своем последнем поединке против Хорхе Линареса. Об этом промоутер Top Rank Боб Арум рассказал ESPN.

Сам боксер сказал, что во втором раунде боя его правое плечо выскользнуло из своего места, а затем снова стало на место и доставляло ему неприятности всю оставшуюся часть поединка.

Сделка состоится в среду, 30 мая, в Лос-Аджелесе и будет проведена известным врачом Нилом ЭльАттрачем. Сообщается, что если операция пройдет без осложнений, Ломаченко сможет вернуться к тренировкам в октябре, а свой следующий бой проведет в декабре.

Сам украинец в Instagram подтвердил факт операции и пообещал, что вернется в ринг в 2018 году.

"Получил травму во втором раунде. Сразу понял, что есть проблема, однако не хотел разочаровывать своих болельщиков оправданиями. Благодарю всех за невероятную поддержку. Вернусь в ринг еще в ЭТОМ году", - написал Ломаченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Василий Ломаченко не выйдет на ринг 25 августа, как планировалось ранее.

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Теги публикации: Василий Ломаченко, операция, бой, Бокс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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