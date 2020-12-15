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Ломаченко не собирается менять дивизион и будет добиваться реванша

Автор: Вера Олейник

Украинский экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко не собирается менять весовую категорию после поражения от Теофимо Лопеса. Он будет добиваться реванша с американцем.

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Об этом в Twitter сообщил журналист издания Sports Illustrated Крис Манникс ссылаясь на менеджера украинского боксера Эгиса Климаса.

Также он отметил, Ломаченко находится в хорошем расположении духа после операции на плече.

Напомним, в своем последнем бою Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Американец стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, а украинец потерял все свои пояса.

Ломаченко боксировал в этом поединке с травмой правого плеча, после чего перенес операцию. После боя стало известно, что Ломаченко потерял неделю тренировочного процесса из-за повреждения плеча. Впрочем, украинец отказался переносить поединок с Теофимо. Американский чемпион заявлял, что победил честно и не намерен давать реванш Ломаченко.

Ожидается, что бывший чемпион вернется в ринг в марте или апреле следующего года.

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