Ломаченко не збирається міняти дивізіон і добиватиметься реваншу

Український ексчемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко не збирається міняти вагову категорію після поразки від Теофімо Лопеса. Він добиватиметься реваншу з американцем.

Про це у Twitter повідомив журналіст видання Sports Illustrated Кріс Маннікс посилаючись на менеджера українського боксера Егіса Клімаса.

Також він зазначив, Ломаченко знаходиться в хорошому настрої після операції на плечі.

Нагадаємо, у своєму останньому бою Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Американець став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, а українець втратив усі свої пояси.

Ломаченко боксував у цьому поєдинку з травмою правого плеча, після чого переніс операцію. Після бою стало відомо, що Ломаченко втратив тиждень тренувального процесу через пошкодження плеча. Втім, українець відмовився переносити поєдинок з Теофімо. Американський чемпіон заявляв, що переміг чесно і не має наміру давати реванш Ломаченко.

Очікується, що колишній чемпіон повернеться в ринг у березні або квітні наступного року.