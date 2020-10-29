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Менеджер назвал сроки возвращения Ломаченко в ринг после поражения

Лас-Вегас, Четверг 29 октября 2020 17:04
Менеджер назвал сроки возвращения Ломаченко в ринг после поражения
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Автор: Вера Олейник

Украинец восстанавливается после операции на плече после поражения от Лопеса

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко планирует вернуться на ринг в марте-апреле 2021 года. Украинец восстанавливается после операции на плече.

Об этом в Instagram рассказал менеджер боксера Эгис Климас.

"Василий чувствует себя прекрасно после операции и возвращается домой. Он быстро восстанавливается и уже делает реабилитационные упражнения. Он скоро вернется, надеюсь, мы сможем снова увидеть его на ринге в марте или апреле следующего года", - написал Климас.

Пока остается открытым вопрос, в каком дивизионе продолжит выступать Ломаченко.

Напомним, в своем последнем бою Василий Ломаченко проиграл единогласным решением судей американцу Теофимо Лопесу. Американец стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, а украинец лишился своих поясов.

Для украинца это поражение стало вторым в карьере. Первое Ломаченко потерпел весной 2014 года, проиграв раздельным решением судей мексиканцу Орландо Салидо. Тогда украинский боксер выступал во втором полулегком весе.

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Новости Украины Спорт Василий ЛомаченкобойБокс

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