Менеджер назвал сроки возвращения Ломаченко в ринг после поражения

Украинец восстанавливается после операции на плече после поражения от Лопеса
Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко планирует вернуться на ринг в марте-апреле 2021 года. Украинец восстанавливается после операции на плече.
Об этом в Instagram рассказал менеджер боксера Эгис Климас.
"Василий чувствует себя прекрасно после операции и возвращается домой. Он быстро восстанавливается и уже делает реабилитационные упражнения. Он скоро вернется, надеюсь, мы сможем снова увидеть его на ринге в марте или апреле следующего года", - написал Климас.
OK, this one for LOMA’s fans who are interested and if it’s important for you: Loma is feeling great after surgery and travel back home. He is recovering quickly and already doing rehabilitation exercises. He will be back soon, hopefully we can see him back in ring March/April next year. @lomachenkovasiliy #recovery #surgery #klimasmanagement
Пока остается открытым вопрос, в каком дивизионе продолжит выступать Ломаченко.
Напомним, в своем последнем бою Василий Ломаченко проиграл единогласным решением судей американцу Теофимо Лопесу. Американец стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, а украинец лишился своих поясов.
Для украинца это поражение стало вторым в карьере. Первое Ломаченко потерпел весной 2014 года, проиграв раздельным решением судей мексиканцу Орландо Салидо. Тогда украинский боксер выступал во втором полулегком весе.