Ломаченко проведет бой за чемпионство против Камбососа, – журналист

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Майкла Бенсона.

"Согласно Эдди Хирну, теперь WBO официально назначила Джорджу Камбососу защиту титулов WBA, WBC Franchise, IBF и WBO против Василия Ломаченко. Хирн сказал, что он все еще пытается устроить бой Камбососа с Хейни", – написал Бенсон.

По информации ESPN, бой состоится 5 июня в Австралии. Бой может пройти в Мельбурне на стадионе "Марвел", вмещающем 53 тысячи зрителей.

Переговоры о бое Камбосос-Ломаченко

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что Камбосос должен провести бой с Ломаченко: "По правде, в Австралии болельщики вообще не в курсе, кто такой этот Хэйни. Зато во всём мире знают Ломаченко. Поэтому очевидно, что сравнивать бои Камбосос vs Хэйни и Камбосос vs Ломаченко вообще не уместно".

Арум также заявил, что его команда ведет переговоры с промоутером Камбососа – Лу Дибеллой, и менеджером Питером Каном.

"Мы все настроены очень оптимистично, а сами переговоры идут хорошо, так как у нас в Австралии много связей. Единственная проблема – это "ковид". Но я уверен, что ситуация стабилизируется и вместе с телеканалом ESPN мы сделаем этот бой", – уточнил он.

На заявления Боба Арума ответил Камбосос, написав в своем Twitter: "Мистер Арум, при всём уважении, фаны придут смотреть не на Хэйни и не на Ломаченко. Они придут смотреть, как их Император возвращается домой со всеми поясами после захвата бокса. Эти пояса принадлежат Австралии и Греции, и им потребуется армия, чтобы забрать их у нас".