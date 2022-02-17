ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ломаченко проведе бій за чемпіонство проти Камбососа, – журналіст

Новость на русском →
Австралія, Четвер 17 лютого 2022 12:09
Ломаченко проведе бій за чемпіонство проти Камбососа, – журналіст Фото: Василь Ломаченко (twitter.com/VasylLomachenko/)
Автор: Андрій Вирва

Всесвітня боксерська організація зобов'язала абсолютного чемпіона у легкій вазі Джорджа Камбососа провести бій із Василем Ломаченком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Майкла Бенсона.

"Згідно з Едді Хірном, тепер WBO офіційно призначила Джорджу Камбососу захист титулів WBA, WBC Franchise, IBF та WBO проти Василя Ломаченка. Хірн сказав, що він все ще намагається влаштувати натомість бій Камбососа з Хейні", – написав Бенсон.

За інформацією ESPN бій відбудеться 5 червня в Австралії. Бій може пройти в Мельбурні на стадіоні "Марвел", який вміщає 53 тисячі глядачів.

Переговори щодо бою Камбосос-Ломаченко

Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум заявив, що Камбосос має провести бій з Ломаченком: "Щиро кажучи, в Австралії вболівальники взагалі не в курсі, хто такий цей Хейні. Натомість у всьому світі знають Ломаченка. Тому очевидно, що порівнювати бої Камбосос vs Хейні та Камбосос vs Ломаченко взагалі не доречно".

Арум також заявив, що його команда веде переговори з промоутером Камбососа – Лу Дібеллою та менеджером Пітером Каном.

"Ми всі налаштовані дуже оптимістично, а самі переговори йдуть добре, тому що в Австралії багато зв'язків. Єдина проблема – це "ковід". Але я впевнений, що ситуація стабілізується і разом із телеканалом ESPN ми зробимо цей бій", – уточнив він.

На заяви Боба Арума відповів Камбосос написавши в своєму Twitter: "Містер Арум, за всієї поваги, фани прийдуть дивитися не на Хейні і не на Ломаченка. Вони прийдуть дивитися, як їхній Імператор повертається додому з усіма поясами після захоплення боксу. Ці пояси належать Австралії та Греції, і їм потрібна армія, щоб забрати їх у нас".

Нагадаємо, що в своєму останньму бою Ломаченко переміг Коммі.

Також після бою проти Коммі, Ломаченка відсторонили від боксу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Василь Ломаченко Бокс
NEWS
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський
DAILY
Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно