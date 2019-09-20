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WBC вскоре примет решение относительно боя Ломаченко с Хейни

Новости » Спорт    20.09.2019 - 10:53
WBC вскоре примет решение относительно боя Ломаченко с Хейни
Фото: Девин Хэйни и Василий Ломаченко (wbcboxing.com)

Американец является обладателем временного титула

Всемирный боксерский совет (WBC) вскоре примет решение по поводу поединка между своим чемпионом в легком весе Василий Ломаченко и временным чемпионом WBC Девином Хэйни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте совета.

Украинец предыдущий поединок провел 31 августа 2019 года, победив Люка Кэмпбелла за титул чемпиона мира по версии WBC. Также Ломаченко владеет титулами по версиям WBA и WBO.

Американец после победы 13 сентября над российским боксером Зауром Абдуллаевым стал обязательным претендентом на пояс WBC. После чего Хейни вызвал на бой Ломаченко.

Однако президент организации Маурисио Сулейман отметил, что Девин не является обязательным претендентом для Ломаченко, а считается временным чемпионом WBC в легком весе, поэтому Василию нет необходимости с ним встречаться в следующем поединке.

"На своем съезде в следующем месяце WBC определит ситуацию вокруг боя Ломаченко - Хэйни", - говорится в сообщении.

Напомним, Кэмпбелл после проведенного боя против Ломаченко попал в больницу.

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