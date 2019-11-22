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Ломаченко відновив тренування перед наступним боєм

Новини » Спорт     22.11.2019 - 11:33
Ломаченко відновив тренування перед наступним боєм
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Однак, ім'я його суперника поки невідомо

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC, WBO і WBA Василь Ломаченко приступив до тренувань, після майже трьох місяців відпочинку. Про це боксер повідомив у своєму Instagram.

Дата наступного поєдинку, а також ім'я суперника українця поки невідомо. Свій попередній бій Ломаченко провів 31 серпня проти британця Люка Кемпбелла, перемігши одноголосним рішенням суддів.

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Раніше повідомлялося, що Василю кинув виклик американець Девін Хейні, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC. Однак у Світовій боксерській раді зазначили, що Девін не є обов'язковим претендентом, а вважається тимчасовим чемпіоном WBC в легкій вазі, тому Василю нема потреби з ним зустрічатися в наступному поєдинку.

До абсолютного чемпіонства українцеві залишилося завоювати пояс IBF, яким володіє Річард Ком.

Нагадаємо, Ломаченко найдовше перебуває у статусі чемпіона світу серед чинних володарів титулів незалежно від вагової категорії.

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