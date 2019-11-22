Ломаченко відновив тренування перед наступним боєм

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Однак, ім'я його суперника поки невідомо

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC, WBO і WBA Василь Ломаченко приступив до тренувань, після майже трьох місяців відпочинку. Про це боксер повідомив у своєму Instagram.

Дата наступного поєдинку, а також ім'я суперника українця поки невідомо. Свій попередній бій Ломаченко провів 31 серпня проти британця Люка Кемпбелла, перемігши одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Василю кинув виклик американець Девін Хейні, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC. Однак у Світовій боксерській раді зазначили, що Девін не є обов'язковим претендентом, а вважається тимчасовим чемпіоном WBC в легкій вазі, тому Василю нема потреби з ним зустрічатися в наступному поєдинку.

До абсолютного чемпіонства українцеві залишилося завоювати пояс IBF, яким володіє Річард Ком.

Нагадаємо, Ломаченко найдовше перебуває у статусі чемпіона світу серед чинних володарів титулів незалежно від вагової категорії.