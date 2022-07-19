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Ломаченко получил угрозы нокаута от американского боксера

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Вторник 19 июля 2022 12:24
Ломаченко получил угрозы нокаута от американского боксера Фото: Василий Ломаченко (fightnews.info)
Автор: Антон Федорцив

Молодой американец Райан Гарсия поделился грандиозными планами восхождения на вершину легкого дивизиона. В частности, боксер запланировал побить украинца Василия Ломаченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24.

Непобедимый профессионал нацелился на поочередное избиение звездных конкурентов в легком весе. 23-летний боксер стремится сразиться с Джервонтой Дэвисом, Василием Ломаченко, Теофимо Лопесом и Дэвином Хейни.

"Я дам людям то, чего они хотят. Когда я побью Дэвиса, мы разберемся с Ломаченко. Когда я побью Лому, мы разберемся с Теофимо Лопесом. Когда я побью Лопеса, то разберусь с Дэвином Хейни", – заявил Гарсия.

Отдельно американец упомянул и Джорджа Камбососа. Австралийца, бой которого с Ломаченко сорвало полномасштабное вторжение РФ в Украину, Гарсия тоже победит, "если захочет".

Самоуверенный американец провел в профессионалах 22 поединка, в которых только побеждал (18 раз нокаутом). Он был временным чемпионом по версии WBC и обязательным претендентом на титул.

Ранее экс-чемпион в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко запланировал возвратиться в ринг в октябре. Президент Top Rank Тодд Дюбеф назвал "совершенно реальным" бой украинца с действующим чемпионом Хейни.

К слову, американец Уайлдер готов встретиться с победителем реванша Усика и Джошуа.

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Василий Ломаченко Бокс
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