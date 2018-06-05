Ломаченко пока не будет менять весовую категорию ради боев

Украинец готов провести бой с непобежденным американцем

Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) сообщил, что не против провести следующий бой с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом (20-0, 19 КО), если тот перейдет в его весовую категорию. Слова украинца передает ТМZ.

"Не вижу никаких проблем. Я готов встретиться с Дэвисом. Но я сейчас выступаю в легком дивизионе. Если он поднимется в весе, то я с ним встречусь. Я готов, но только в легком весе", - сказал Ломаченко.

Отметим, что 23-летний американский боксер является чемпионом мира по версиях IBF и WBA Super во втором полулегком весе (до 58,967).

Последний бой Ломаченко провел против венесуэльца Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) и после этого официально перешел в легкий вес (до 61,2 кг).

Напомним, в данный момент украинский боксер восстанавливается после операции на плече.