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Ломаченко поки не змінюватиме вагову категорію заради боїв

НовиниСпорт    05.06.2018 - 12:51
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Українець готовий провести бій з непереможеним американцем

Чемпіон WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) повідомив, що не проти провести наступний бій з непереможеним американцем Джервонтой Девісом (20-0, 19 КО), якщо той перейде в його вагову категорію. Слова українця передає ТМZ.

"Не бачу ніяких проблем. Я готовий зустрітися з Девісом. Але я зараз виступаю в легкому дивізіоні. Якщо він підніметься в вазі, то я з ним зустрінуся. Я готовий, але тільки в легкій вазі", - сказав Ломаченко.

Зазначимо, що 23-річний американський боксер є чемпіоном світу по версіях IBF і WBA Super у другій напівлегкій вазі (до 58,967).

Останній бій Ломаченко провів проти венесуельця Хорхе Лінареса (44-4, 27 КО) і після цього офіційно перейшов в легку вагу (до 61,2 кг).

Нагадаємо, в даний момент український боксер відновлюється після операції на плечі.

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Теги публікації: Василий Ломаченко, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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