Ломаченко - Педраса: прогноз букмекеров

Фото: Ломаченко - Педраса (facebook.com/VasylLomachenko)

Специалисты считают фаворитом украинского боксера

Чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко сразится с обладателем титула WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой. Трансляция боя начнется на РБК-Украина 9 декабря в 06:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". Букмекеры считают украинского боксера явным фаворитом противостояния.

9 декабря 06:00

США, Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

Победа Василия оценивается коэффициентом 1,01. Прогноз букмекеров, как можно понять, более чем очевиден. Коэффициент на ничью - 34, а на победу Педрасы - 16.

Напомним, накануне боя соперники провели первую дуэль взглядов. Также состоялась церемония взвешивания.