Ломаченко - Педраса: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом українського боксера
Чемпіон світу WBA в легкій вазі Василь Ломаченко битиметься з володарем титулу WBO пуерториканцем Хосе Педрасою. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна 9 грудня о 06:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". Букмекери вважають українського боксера явним фаворитом протистояння.
9 грудня 06:00
США, Нью-Йорк, арена Madison Square Garden
Перемога Василя оцінюється коефіцієнтом 1,01. Прогноз букмекерів, як можна зрозуміти, більш ніж очевидний. Коефіцієнт на нічию - 34, а на перемогу Педрас - 16.
Нагадаємо, напередодні бою суперники провели першу дуель поглядів. Також відбулась церемонія зважування.