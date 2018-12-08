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Ломаченко - Педраса: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    08.12.2018 - 18:22
Ломаченко - Педраса: прогноз букмекерів
Фото: Ломаченко - Педраса (facebook.com/VasylLomachenko)

Фахівці вважають фаворитом українського боксера

Чемпіон світу WBA в легкій вазі Василь Ломаченко битиметься з володарем титулу WBO пуерториканцем Хосе Педрасою. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна 9 грудня о 06:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". Букмекери вважають українського боксера явним фаворитом протистояння.

9 грудня 06:00
США, Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

 

Перемога Василя оцінюється коефіцієнтом 1,01. Прогноз букмекерів, як можна зрозуміти, більш ніж очевидний. Коефіцієнт на нічию - 34, а на перемогу Педрас - 16.

Нагадаємо, напередодні бою суперники провели першу дуель поглядів. Також відбулась церемонія зважування.

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Новини України Василь ЛомаченкопрогнозбойБокс
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