Бой с Гарсией пока откладывается, - Ломаченко

Василий Ломаченко (фото: РБК-Украина)

Украинец объяснил, почему бой против обладателя титула WBC пока не состоится

Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) рассказал о возможном бое против обладателя титула WBC Майки Гарсии (39-0, 30 КО). Об этом украинский боксер рассказал в интервью Luckypunch.net.

В частности, он отметил, что для поединка против американца нужно подняться к весу 63,5 кг, однако в украинского боксера пока другие планы.

"Сложный вопрос, потому что становится вопрос о весовой категории. Майки идет в 63,5 кг и якобы говорит, мол, хотите боксировать, поднимайтесь до 63,5. Подниматься мне сейчас до 63,5 - у меня другая дорога, другие планы. сейчас я не готов это делать. Поэтому пока этот бой откладывается", - сказал Ломаченко.

В марте 2019 года Гарсия поднимется в весе на две категории и в полусреднем дивизионе встретится с чемпионом IBF Эрролом Спенсом (24-0, 21 КО).

"Он не отказался от титула WBC в легком весе, поэтому сегодня он является чемпионом и держит этот пояс. Давайте подождем бой с Эрролом Спенсом, после этого будет понятно о его дальнейших действиях. Думаю, Гарсия достаточно уверенно проиграет этот бой", - уточнил Василий.

Напомним, ранее Ломаченко рассказал, что хотел бы провести свой следующий бой с чемпионом IBF.