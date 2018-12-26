ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Бой с Гарсией пока откладывается, - Ломаченко

Новости » Спорт    26.12.2018 - 14:04
Бой с Гарсией пока откладывается, - Ломаченко
Василий Ломаченко (фото: РБК-Украина)

Украинец объяснил, почему бой против обладателя титула WBC пока не состоится

Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) рассказал о возможном бое против обладателя титула WBC Майки Гарсии (39-0, 30 КО). Об этом украинский боксер рассказал в интервью Luckypunch.net.

В частности, он отметил, что для поединка против американца нужно подняться к весу 63,5 кг, однако в украинского боксера пока другие планы.

"Сложный вопрос, потому что становится вопрос о весовой категории. Майки идет в 63,5 кг и якобы говорит, мол, хотите боксировать, поднимайтесь до 63,5. Подниматься мне сейчас до 63,5 - у меня другая дорога, другие планы. сейчас я не готов это делать. Поэтому пока этот бой откладывается", - сказал Ломаченко.

В марте 2019 года Гарсия поднимется в весе на две категории и в полусреднем дивизионе встретится с чемпионом IBF Эрролом Спенсом (24-0, 21 КО).

"Он не отказался от титула WBC в легком весе, поэтому сегодня он является чемпионом и держит этот пояс. Давайте подождем бой с Эрролом Спенсом, после этого будет понятно о его дальнейших действиях. Думаю, Гарсия достаточно уверенно проиграет этот бой", - уточнил Василий.

 

Напомним, ранее Ломаченко рассказал, что хотел бы провести свой следующий бой с чемпионом IBF.

Усик может дебютировать в супертяжелом весе в апреле в США Ломаченко - Педраса: видео и обзор боя
Новости Украины Василий ЛомаченкобойБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь