Ломаченко в квітні проведе бій за титул IBF

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Український боксер навесні може завоювати новий пояс

Чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) в квітні буде битися за титул IBF в цій же ваговій категорії. Про це в інтерв'ю на одній з американських радіостанцій заявив промоутер українського боксера Боб Арум, якого цитує Vringe.com.

"Ломаченко повернеться в ринг у квітні. Хлопці з телеканалу ESPN зляться, коли я говорю про це передчасно. Вони люблять анонсувати місце зустрічі, але це буде топова арена Лос-Анджелеса. Ломаченко битиметься з володарем титулу IBF", - сказав промоутер.

Володар титулу IBF у легкій вазі визначиться 2 лютого в бою між Річардом Ком з Гани і росіянином Ісой Чанієвим. Попередній володар поясу Майки Гарсія залишив його вакантним.

Нагадаємо, раніше Ломаченко розповів, що бій проти володаря титулу WBC Майки Гарсії (39-0, 30 КО) відкладається, оскільки для поєдинку проти американця потрібно піднятися до ваги 63,5 кг, однак у українського боксера поки інші плани.