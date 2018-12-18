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Ломаченко планирует провести еще один объединительный поединок

Новости » Спорт    18.12.2018 - 10:07
Ломаченко планирует провести еще один объединительный поединок
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Украинский боксер может провести бой за титул IBF

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) хотел бы провести свой следующий бой с чемпионом IBF. Об этом сообщает vringe.com.

"Может быть, я проведу объединительный бой за титул IBF", - сказал украинец в эфире боксерского радиошоу.

Он также отметил, что свой следующий бой хотел бы провести против чемпиона мира WBC в легком весе Майки Гарсии (39-0, 30 КО).

"Что касается меня, то я хочу Майки Гарсию. Я хочу этот бой и думаю, что он также хочет этого поединка. Многие люди и фаны хотят увидеть этот бой. Может, мы сможем организовать этот поединок в следующем году", - добавил Ломаченко.

Напомним, Ломаченко стал чемпионом мира WBA и WBO в легком весе, одолев в бою пуэрториканца Хосе Педрасу.

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Новости Украины Василий ЛомаченкобойБокс
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