Ломаченко планирует провести еще один объединительный поединок

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Украинский боксер может провести бой за титул IBF

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) хотел бы провести свой следующий бой с чемпионом IBF. Об этом сообщает vringe.com.

"Может быть, я проведу объединительный бой за титул IBF", - сказал украинец в эфире боксерского радиошоу.

Он также отметил, что свой следующий бой хотел бы провести против чемпиона мира WBC в легком весе Майки Гарсии (39-0, 30 КО).

"Что касается меня, то я хочу Майки Гарсию. Я хочу этот бой и думаю, что он также хочет этого поединка. Многие люди и фаны хотят увидеть этот бой. Может, мы сможем организовать этот поединок в следующем году", - добавил Ломаченко.

Напомним, Ломаченко стал чемпионом мира WBA и WBO в легком весе, одолев в бою пуэрториканца Хосе Педрасу.