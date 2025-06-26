Лома, Мэнни, Фьюри... Усик выбрал пятерку боксеров для футбольного матча
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик составил футбольную команду из боксеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на boxingukraineboxing.
Звездная пятерка
Усик присоединился к развлекательному челленджу от DAZN. В нем украинцу предложили представить, каких боксеров он бы пригласил в свою футбольную команду.
Задача перед Усиком стояла простая: выбрать пятерых бойцов, с которыми он мог бы выйти на футбольное поле. Результат получился ярким и с ноткой юмора - Усик не сдерживался в выборе звездных имен.
"Ломаченко, потому что он хороший футболист, Он похож на Месси. Тайсон Фьюри. Голкипер - Дерек Чисора. Мэнни Пакьяо. И я - потому что это моя команда", - назвал свой список чемпион.
Усик не взял в свой состав обладателя титула IBF - британца Даниэля Дюбуа, с которым менее чем через месяц сойдется в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой состоится 19 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".
Футбольная карьера Усика: что известно
Чемпион мира по боксу подписал контракт с житомирским "Полесьем" в июле 2023 года. Житомирцы тогда как раз получили право играть в украинской Премьер-лиге.
Перед тем Усик уже успел сыграть за житомирскую команду. В начале 2022 года он вышел на замену в матче против ровенского "Вереса" в товарищеском турнире Winter Cup. На 77-й минуте встречи он заменил нападающего Филиппа Будковского.
На официальном сайте "Полесья" Усик значится в составе команды. В списке игроков он фигурирует как нападающий, выступающий под номером 17. Однако в официальной заявке клуба на сайте УПЛ боксера нет.
Ранее сообщили, что Усик перед боем с Дюбуа получил нового промоутера.
Также читайте о 5 главных победах, благодаря которым Усик стал королем бокса.