Локшина на вуха росіян: Ігнат про "нескінченні "Калібри" Міноборони Росії

Жалюгідне Міністерство оборони Росії під час чергового обстрілу по Україні заявило про "нескінченні" запаси "Калібрів". Однак, така заява, є всього-на-всього локшиною для вух росіян.

Контроль за дотриманням санкції не дозволить Росії виробляти "Калібри" або ж інше озброєння. Міноборони умисно вішає локшину росіянам подібними заявами, аби хоч якось виправдати новини про те, скільки ракет залишилось в країни для масованих ударів.

"Це лапша лапшинна для власної аудиторії. Це зрозуміло. Вони ж не скажуть, що Захід і українські ЗМІ рахують "Калібри", ще на 3 удари, ще на 2… Вони ж повинні своєму електорату говорити, що будуть робити "Калібри" до кінця своїх днів. А що з виробництвом, наскільки воно встигає, чи може щось статись на тому виробництві?.. Чи можуть санкції повпливати так, щоби не лише "Калібри", а й цивільна авіація і все решта, нафтодобувна галузь їхня зупинилася… Звичайно що можуть", - пояснив Ігнат.