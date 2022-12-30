Лапша на уши россиян: Игнат о "бесконечных "Калибрах" Минобороны России

Контроль за соблюдением санкции не позволит России производить "Калибры" или другое вооружение. Минобороны намеренно вешает лапшу россиянам подобными заявлениями, чтобы хоть как-то оправдать новости о том, сколько ракет осталось у страны для массированных ударов.

"Это лапша лапшинная для собственной аудитории. Это понятно. Они же не скажут, что Запад и украинские СМИ считают "Калибры", еще на 3 удара, еще на 2... Они же должны своему электорату говорить, что будут делать "Калибры" до конца своих дней. А что с производством, насколько оно успевает, может ли что-то произойти на том производстве? Могут ли санкции повлиять так, чтобы не только "Калибры", но и гражданская авиация и все остальные, нефтедобывающая отрасль их остановилась... Конечно, могут", - пояснил Игнат.