UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

"Локдауни" по два тижні взимку: в ЦПД відреагували на гучний прогноз офіцера ЗСУ

13:25 17.08.2026 Пн
2 хв
Коваленко нагадав, що останній локдаун в Україні був за часів пандемії
aimg Валерій Ульяненко
Фото: блекаут в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інформація про нібито двотижневі "локдауни" у великих містах України цієї зими є лише особистою думкою і не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Ця заява пролунала у відповідь на прогноз офіцера командування штурмових військ ЗСУ Дениса Ярославського, який спрогнозував тривалі відключення електроенергії у великих містах під час майбутньої зими.

"Росія не зупиниться, перемир’я не буде. Цієї зими у нас будуть локдауни по 2 тижні. У Києві, Одесі, Харкові будуть такі локдауни, яких не було навіть цієї зими", - заявив він.

Реакція Коваленка

У ЦПД закликали громадян не піддаватися паніці та зазначили, що подібні твердження є черговим нагнітанням.

"Чергове нагнітання про "локдауни" в Києві, Харкові та Одесі - це щось новеньке. Для початку, раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли мова йде про "ще жорсткіші, ніж цієї зими". В нас не було локдаунів минулої зими. Останні були за пандемії ковід", - зазначив керівник ЦПД.

Коваленко заявив, що прогноз щодо відключень є лише припущенням окремої людини, яка не має відношення до питань підготовки країни до зими.

"Менше паніки. Ми пройшли багато зим, а от для ворога ця може стати справді особливою, якщо вони не припинять удари", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала удару по енергетичному об'єкту в Чернігові. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті.

Зазначимо, росіяни готують масовані обстріли енергетичної інфраструктури України, про що стало відомо ГУР Міноборони. З осені обстріли об'єктів енергетики, зокрема й газової, можуть посилитися.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
РНБОЗбройні сили УкраїниВідключеня світлаБлекаут