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"Локдауны" по две недели зимой: в ЦПД отреагировали на громкий прогноз офицера ВСУ

13:25 17.08.2026 Пн
2 мин
Коваленко напомнил, что последний локдаун в Украине был во времена пандемии
aimg Валерий Ульяненко
Фото: блекаут в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Информация о якобы двухнедельных "локдаунах" в крупных городах Украины этой зимой является лишь личным мнением и не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Это заявление прозвучало в ответ на прогноз офицера командования штурмовых войск ВСУ Дениса Ярославского, который спрогнозировал длительные отключения электроэнергии в крупных городах в предстоящую зиму.

"Россия не остановится, перемирия не будет. Этой зимой у нас будут локдауны по 2 недели. В Киеве, Одессе, Харькове будут такие локдауны, которых не было даже этой зимой", - заявил он.

Реакция Коваленко

В ЦПД призвали граждан не поддаваться панике и отметили, что подобные утверждения являются очередным нагнетанием.

"Очередное нагнетание о "локдаунах" в Киеве, Харькове и Одессе - это что-то новенькое. Для начала советую комментатору изучить, что такое локдаун, когда речь идет о "еще жестче, чем этой зимой". У нас не было локдаунов прошлой зимой. Последние были при пандемии ковид", - отметил руководитель ЦПД.

Коваленко заявил, что прогноз по отключениям является лишь предположением отдельного человека, не имеющего отношения к вопросам подготовки страны к зиме.

"Меньше паники. Мы прошли много зим, а вот для врага эта может стать действительно особенной, если они не прекратят удары", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Чернигове. Обесточены более 10 тысяч абонентов в городе.

Отметим, россияне готовят массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, о чем стало известно ГУР Минобороны. С осени обстрелы объектов энергетики, в том числе газовой, могут усилиться.

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