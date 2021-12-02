Без локдауна: Байден объявил план защиты американцев от "Омикрона" и "Дельты"
Президент США Джо Байден представил план защиты американцев от вариантов коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Он не предусматривает локдаун и закрытие предприятий, акцент будет сделан на масштабной вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.
"Он (план борьбы с коронавирусом - ред.) не предусматривает возможности шатдаунов (приостановку работы государственных органов - ред.) и локдауна", - сказал Байден.
По его словам, вместо жестких ограничений акцент будет сделан на масштабной вакцинации и ревакцинации от коронавируса, а также тестировании американцев. При этом Байден призвал граждан США быть готовыми к тому, что зимой заболеваемость инфекцией все равно вырастет.
Американский лидер также отметил, что новый план борьбы с коронавирусом включает расширение доступа американцам к бустерным дозам вакцин, требование к частным страховщикам покрывать стоимость домашнего тестирования и ужесточение требований к въезжающим на территорию США.
Байден также призвал частные компании предоставить сотрудникам время для прививок от коронавируса без потери зарплаты.
Напомним, главный инфекционист США Энтони Фаучи не исключил, что понятие полной вакцинации от коронавируса может измениться.
Отметим, 1 декабря в США подтвердили первый случай заражения "Омикрон"-штаммом. Заболевший прошел полный курс вакцинации.